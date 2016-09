TRE-AM inicia geração de mídias, cargas e lacres das urnas para eleições municipais

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realiza, a partir desta quarta-feira (14) até o dia 30 de setembro, audiências públicas de geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas para as eleições deste ano.

O procedimento, que acontece no Depósito de Urnas do TRE-AM, iniciou na manhã de hoje para os municípios de Juruá, Tapauá, Canutama e Boca do Acre, que têm como polo o município de Manaus.

A partir de amanhã (15), Pauini, Ipixuna e Guajará seguem a programação. A geração de mídia para Carauari, Anori, Careiro e Manaquiri acontece no dia 16. O calendário para essa atividade segue até o dia 30 de setembro.

No Amazonas, serão preparadas mídias para 7.159 seções eleitorais, entre memórias de resultado de votação, memória de resultado especial, flashes de carga e flashes de votação.

O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão instalados nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.

