TRE-AM inicia blitz para coibir propaganda eleitoral no segundo turno

A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), realizou neste sábado (8) a sua primeira blitz em conjunto com órgãos parceiros, após o termino do primeiro turno das eleições municipais.

O intuito da ação é coibir os cabos eleitorais que realizam a campanha nas ruas, dos candidatos Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), e evitar quaisquer irregularidades que possam gerar multa contra os prefeituráveis.

Com movimento fraco, a comissão se deparou com cabos eleitorais do candidato à reeleição, prefeito Arthur Neto (PSDB), que realizavam um ato em frente ao sinal de trânsito da avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul.

O coordenador da comissão, Renato Crespo, na abordagem a um dos cabos eleitorais, disse que o “bandeiraço” estava de acordo com a lei, mas, orientou a proibição da obstrução da faixa de pedestre. “Eles não podem ficar parados na faixa de pedestres enquanto o sinal estiver fechado”, explicou.

A fiscalização contou com a presença da Polícia Militar, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e as secretarias municipais de Meio Ambiente (Semmas) e de Limpeza (Semulsp).

Por Diogo Dias/Jornal EM TEMPO