TRE-AM indefere recurso e Liliane Araújo vai ao TSE lutar por candidatura

Decisão vai ficar nas mãos do TSE – Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) indeferiu, nesta quarta-feira (19), o o recurso da candidatura de Liliane Araújo (PPS), ao governo do Estado. A decisão sustenta o julgamento anterior, que impede o registro da chapa do PPS à eleição suplementar no Amazonas.

O julgamento do recurso ocorreu na manhã desta quarta-feira (19) e a manutenção do resultado anterior ocorreu de forma unânime. Ao todo, seis juízes votaram contra o registro da candidatura de Liliane.

Em nota, a agremiação partidária confirmou que vai recorrer da decisão em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. O partido se defende, afirmando que a filiação de Liliane Araújo ocorreu em novembro de 2016, tempo hábil para se declarar candidata.

Leia também: MPE recomenda saída de Marcelo Ramos das eleições para governador do Amazonas

No texto, o PPS ressalta a jurisprudência do TSE em receber a comprovação partidária por meios diferentes da certidão que o TRE exige.

Até que sejam esgotados os recursos, a candidatura acontece sob o status de “indeferida com recurso”, ou seja, não aceita, mas esperando o julgamento no TSE para confirmar ou rejeitar esta condição.

Mais julgamentos

Candidatos se defendem e dizem que vão conseguir registro no TSE

De acordo com o secretário judiciário do TRE, Waldiney Siqueira, o caso é semelhante aos das candidaturas a vice de Abdala Fraxe e Marcelo Ramos, que disputam pelas chapas encabeçadas por Rebecca Garcia e Eduardo Braga, respectivamente.

Por estarem sob julgamento, ambos podem ter seus registros de candidatura indeferidos, deixando aberta a vaga que ocupam até o momento.

De acordo com Waldiney Siqueira, se a condição perdurar até após a eleição, os votos dos candidatos são contados, mas não serão divulgados até que haja definição judicial no TSE.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia também:

Liliane Araújo diz que vai recorrer após ter candidatura indeferida pelo TRE

Jornalista Liliane Araújo formaliza pré-candidatura ao governo do AM

MPE recomenda saída de Marcelo Ramos das eleições para governador do Amazonas