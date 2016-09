TRE-AM inaugura Centro de Divulgação das Eleições 2016

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) inaugurou na noite desta sexta-feira (30), o Centro de Divulgação das Eleições (CDE), de onde sairá o resultado final do pleito municipal, que acontecerá domingo (2), das 8h às 17h. A sala conta com infraestrutura para receber cem profissionais, entre jornalistas, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e assessores.

A solenidade de inauguração foi dirigida pelo presidente do tribunal, desembargador Yedo Simões; e teve as presenças ainda do vice-presidente do órgão, João Simões; do juiz do pleito 2016, Marcelo Vieira; do diretor geral do TRE-AM, Messias Andrade; do presidente do Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão e Publicidade do Estado do Amazonas (Sinderpam), Nivelle Daou Junior; além de magistrados e representantes da Polícia Militar e do Exército.

Em nota, a assessoria do TRE garantiu que o espaço é eficaz aos jornalistas, imprensa e cúpulas de órgãos que vão participar da transmissão no dia das eleições. “O benefício maior é para imprensa, que contribui para informação chegar à sociedade. Ouvimos jornalistas ao longo de um planejamento que vínhamos fazendo. Pois já estudávamos a importância de levantar este espaço. Aqui será postada toda a transparência necessária as eleições 2016. Daqui será repassada todas as informações relacionadas ao pleito”.

O desembargador Yedo Simões exaltou os esforços feitos pelos colaboradores. “O fruto começará a render com coisas positivas, todos servidores possuem uma parte da colaboração. Aqui cumpriremos nosso dever com o Estado e a sociedade. O trabalho da imprensa é muito importante, principalmente quando é citada a verdade”, disse.

Representando a imprensa amazonense, o presidente do Sinderpam, Nivelle Daou Junior, agradeceu as autoridades, pela construção do local, que confortará jornalistas e funcionários de veículos de comunicação. “A ideia de implantar essa estrutura é fundamental a sociedade, que espera da imprensa as informações sobre o pleito, nós jornalistas somente têm a agradecer”, concluiu a solenidade.

