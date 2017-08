TRE-AM homenageia comandantes das Forças Armadas durante abertura do Centro de Divulgação das Eleições

Representantes das forças armadas e desembargadores do TRE-AM – Fotos: Márcio Melo

Com homenagens aos comandantes das Forças Armadas, entre eles o general Geraldo Antonio Miotto, do Exército Brasileiro (EB), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) realizou, na noite desta sexta-feira (4), a abertura do Centro de Divulgação das Eleições (CDE). A solenidade aconteceu na sede do órgão, localizada no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Dotado de uma estrutura multimídia e de alta tecnologia, o local foi escolhido para divulgar o resultado final da Eleição Suplementar aue vai decidir o novo governador e vice-governador do Amazonas. O pleito ocorre neste domingo (6), das 8h às 17h.

O CDE, inaugurado em 2012, nas dependências do TRE-AM, mudou de endereço em 2014, quando a sede do órgão passou por uma reforma. Na época, o Centro passou a operar os serviços na Universidade Nilton Lins, bairro Flores, Zona Sul. Na última eleição no Amazonas, realizada em outubro de 2016, para a escolha dos prefeitos e vice-prefeitos dos 61 municípios do Amazonas e da capital, o local voltou a operar suas atividades na sede do TRE-AM.

O general Geraldo Antonio Miotto, do Exército Brasileiro, foi um dos homenageados

Toda a estrutura montada é eficaz aos jornalistas, imprensa e cúpulas dos órgãos que vão participar da transmissão no dia da eleição. Haverá coletivas de imprensa e a divulgação de boletins detalhados sobre todo o processo eleitoral.

Para o desembargador Yedo Simões de Oliveira, presidente do TRE-AM, o espaço é reservado estritamente para a divulgação do resultado da eleição. “Dá dignidade ao trabalho da imprensa e transparência as ações da Justiça Eleitoral. Evita muitos pontos críticos que acontecem por falta de informação. Aqui a imprensa tem toda a liberdade para trabalhar. Nessa eleição há muita dificuldade para viabilizar o exercício do voto em todos os locais do Estado”, informou o desembargador, parabenizando as ações do Exército em recuperar e construir pontes e estradas para facilitar a locomoção dos cidadãos até os locais de votação.

Um dos homenageados da noite, o general do EB, Geraldo Antônio Miotto, recebeu uma placa em honra aos serviços prestados ao longo de todo o processo eleitoral. O militar, que tem 45 anos de serviços ao Exército, desse total dez como general, dedicou a condecoração a todos ao 21 mil homens que, segundo ele, o Comando Militar da Amazônia (CMA) possui em quatro estados da região Norte.

“É obrigação nossa trabalhar muito bem. O artigo 142 da Constituição Brasileira de 1988 prevê esse tipo de operação, onde o poder judiciário solicita o apoio das tropas federais. Nós estamos muito bem preparados e a população do Amazonas pode ter a tranquilidade que tudo vai sair muito bem”, destacou.

Segundo Miotto, o Exército está com tropas em 21 municípios do Amazonas. A atuação do órgão militar acontece em parceria com as tropas da Marinha e Força Aérea Brasileira (FAB). “São municípios em que o TRE-AM selecionou para as tropas atuarem. Nós proporcionamos a logística de transporte das urnas e pessoal habilitado em 25 municípios, que possuem locais de difícil acesso, como aldeias indígenas, a área do ‘Javali’ e a ‘Cabeça do Cachorro’ em São Gabriel da Cachoeira”, pontuou.

O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, cumprimentou a todos os presentes e agradeceu o TRE-AM pelo sucesso na organização do pleito.

“Recebi a homenagem e dedico ela a todos os homens e mulheres, que estão trabalhando para a realização do pleito. Graças a atuação dinâmica da Justiça Eleitoral, com a ajuda de todos os órgãos, a nossa expectativa é que os esforços possam garantir uma eleição limpa e tranquila no Amazonas”, enfatizou.

Além de Miotto, mais seis representantes das Forças Armadas foram homenageados

Além do general Miotto e do secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes, o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Frederico Mendes, e o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), coronel David Brandão, também foram homenageados pelo TRE-AM.

Já sabe onde votar?

Além da consulta pelo site do TRE-AM, a Justiça Eleitoral do Amazonas disponibiliza para o pleito suplementar mais um aplicativo para dispositivos móveis – smartphones e tablets (iOs e Android). O “Onde votar”, que já está disponível para download gratuito na lojas Apple Store e Google Play, foi criado para facilitar o acesso do eleitor Amazonense ao local de votação e aos postos de justificativa – caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. O aplicativo funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam. Confira o vídeo com a demonstração do funcionamento da plataforma:

