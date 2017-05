TRE-AM está preparado para realizar pleito atípico

Mesmo sem receber oficialmente o acórdão com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cassar o mandato do governador José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SDD), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador Yedo Simões, informou que o 1º turno das eleições suplementares devem acontecer no dia 6 de agosto ou no dia 3 de setembro. As possíveis datas serão escolhidas pela corte do tribunal, dentro de 40 dias, após o recebimento da documentação oficial de Brasília. Após este período, haverá um prazo de 45 dias para a campanha dos candidatos.

Esta é a primeira vez no Brasil que um governador é cassado e, em seguida são convocadas novas eleições. Ao falar sobre este momento atípico, Yedo confirmou que o tribunal está preparado para estruturar o novo pleito. “Após o recebimento do acórdão, iremos elaborar um calendário para ser cumprido até a data do pleito.

O projeto desta eleição deve contar com todos os serviços, como contratações de aeronave, Polícia Federal, Força Nacional, transmissão de dados e deslocamento de aeronaves para cidades onde não há aeroportos”, disse. Todo o planejamento de uma eleição municipal será usado na eleição suplementar.

Ao falar sobre os custos operacionais do pleito, Simões informa que a nova eleição deverá custar o mesmo da disputa de 2016, em torno de R$ 17 milhões, e citou que as questões de recursos orçamentários já estão sendo providenciadas.

“A secretária de Administração, Orçamento e Finanças do TRE, Bárbara Tavares, irá até Brasília, na próxima quarta-feira para conversar sobre a questão orçamentária para esta eleição. Sem o orçamento não podemos realizar licitações, porque tudo é planejado para que elas ocorram”, explicou.

Acórdão

Ao final da coletiva, Yedo Simões recebeu a ligação do presidente interino do TSE, o ministro Luiz Fux, que o informou que irá solicitar ao presidente do tribunal, Gilmar Mendes, que dê celeridade ao encaminhamento do acórdão da decisão de cassação para o TRE. “Sem este comunicado oficial, não podemos tomar providências. Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes reassume e Fux já passará para ele esta situação”, revelou.

Fabiane Morais

EM TEMPO