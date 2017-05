TRE-AM define data de eleição que irá escolher novo governador do AM

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), definiu, nesta quarta-feira (10), as datas para realização dos 1º e 2º turnos das eleições suplementares no Estado, com a finalidade de escolher o novo governador do Amazonas. O pleito ocorrerá nos dias 6 e 27 de agosto.



A data foi confirmada após uma votação do pleno do TRE-AM, nesta manhã. Os dias da votação foram colocadas em pautas pelo diretor geral da TRE Amazonas, Messias Andrade. A corte concordou por unanimidade.

Conforme o TRE-AM, as convenções partidárias deverão ocorrer entre os dias 12 a 16 de junho. Já o registro de candidaturas deverá ser feito até dia 19 também de junho. O julgamento de impugnação de candidaturas será até 13 de julho.

A substituição de candidato que for considerado inelegível, tiver seu registro indeferido, cancelado, cassado, ou ainda que renunciar ou falecer deverá ser requerida até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição, observado o prazo de 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento.

O TRE-AM, orienta que estarão aptos a votar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral na respectiva circunscrição eleitoral até 7 de junho de 2017.

