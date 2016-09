TRE-AM defere registros das candidaturas à prefeitura de Manaus de Hissa e Luiz Castro

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por meio do juiz do pleito municipal, Marcelo Vieira, deferiu o registro de candidatura dos prefeituráveis de Manaus, deputado federal, Hissa Abrahão (PDT) e do deputado estadual, Luiz Castro (Rede), por apresentarem as documentações no prazo correto, sem impugnação. Os vices, deputado estadual, Adjunto Afonso (PDT) e Aglei Junior também tiveram os registros aprovados.

De acordo com a sentença do juiz, Marcelo, o registro de Luiz Castro (Rede), e Hissa Abrahão (PDT), foram deferidos, porque apresentaram todos s documentos exigidos pela legislação em vigor e publicado o edital, decorrendo o prazo legal sem impugnação. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido. “Preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado. O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e as condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade”, afirmou.

O deputado Luiz Castro, diz que isso mostra, o trabalho árduo em cima da lei de ficha limpa e apresentado os documentos corretamente e sem restrição na justiça, como deve ser como qualquer um candidato. “Como fomos a última candidatura a apresentar, tivemos que dá atenção. Há realmente um obstáculo burocrático e vencemos, e estamos aí reconhecidos como candidato oficialmente, fazendo nossa campanha limpa e honesta. Eu não tinha dúvida que seria aprovado”, ressaltou Luiz.

Luiz Castro aproveitou para comemorar o deferimento do seu vice, Aglei Junior (PMN), afirmando ter escolhido o vice certo para sua campanha. “Um jovem que tem experiência com biomédico, na área de saúde, servidor concursado, um setor que tem a minha atenção. Além da sua relação intergeracional, que é muito característica da minha candidatura”.