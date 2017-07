TRE-AM abre vagas para eleiçoes com salários de até R$ 1,8 mil

Selecionados trabalharão nas eleições de agosto- Divulgação/TRE-AM Alunos e Egressos do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) já podem se inscrever para trabalhar nas eleições suplementares 2017 como Operadores de Equipamentos de Entrada e Transmissão de Dados. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 14 de julho. Os candidatos que não possuem vínculo acadêmico com o IFAM ou não são egressos do Instituto e desejam trabalhar nas eleições suplementares devem aguardar a abertura das inscrições no dia 15 de julho. Importante destacar que as inscrições de candidatos que não sejam alunos ou egressos não serão consideradas.

A cidade com maior número de postos abertos é Manaus, com 291. No interior, a maior quantidade de vagas é para São Gabriel da Cachoeira, com 32 vagas, e Parintins, com 25. Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade e é desejável que esteja cursando ou tenha Curso Técnico de Nível Médio ou Superior na área de Informática ou afins.