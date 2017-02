Travesti é preso roubando bolsas em shopping da Zona Oeste

O travesti Leonardo de Souza Baraúna, 22, foi preso, na noite desta quarta-feira (1°), por roubar mercadorias de uma loja, situada dentro de um shopping da Zona Oeste de Manaus. Com ele foram apreendidas 15 bolsas, avaliadas em R $ 1, 2 mil.

De acordo a gerente do estabelecimento, que prefere não ter o nome divulgado, ainda não há confirmação sobre a quantidade de produtos roubados pelo suspeito.

“Até o momento recuperamos apenas 15 bolsas, que estavam com ele no momento da prisão. Mas vamos analisar as imagens das câmeras do circuito interno de segurança, pois suspeitamos que mais mercadorias tenham sido furtadas”, destacou a funcionária.

Ainda segundo ela, o homem faz parte de uma quadrilha especializada em praticar roubos em lojas do shopping. “Não é a primeira vez que a gente tem mercadorias roubadas. Os policiais disseram que vão iniciar uma minuciosa investigação para tentar localizar o restante do bando”, informou.

Para a polícia, a ação da quadrilha é bem esquematizada. Leonardo foi preso dentro do centro de compras após ser flagrado por clientes.

“Enquanto um ou dois roubam e furtam os pertences. Outros infratores ficam dando apoio do lado de fora da loja, informando se há alguém suspeitando da ação. Na frente do shopping, um veículo aguarda o bando para auxiliar na fuga”, informou um policial militar da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Leonardo foi apresentado na sede do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Oeste, onde foi autuado por roubo. Ele será encaminhado nesta quinta (2) para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM)

Isac Sharlon

EM TEMPO