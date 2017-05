Travesti e dois adolescentes são presos suspeitos de esfaquear turista americano

Por volta das 20h da última terça-feira (16), o travesti Alessandra Marques dos Santos, de 21 anos, foi preso suspeito de esfaquear um turista norte-americano durante um assalto no Centro de Manaus. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos.

O crime ocorreu durante a madrugada de terça-feira (16), na avenida Getúlio Vargas. Na ocasião, uma pessoa conseguiu filmar toda a ação dos bandidos. As imagens mostram o turista atravessando a via, em seguida ele é abordado por um grupo de cinco pessoas que roubam e esfaqueiam a vítima.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

Após o crime, a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou várias buscas pela área e por volta das 20h, conseguiu deter o trio na avenida Floriano Peixoto, nas proximidades do Palacete Provincial.

Segundo a polícia, o trio foi identificado através das imagens do vídeo que a testemunha conseguiu filmar.

Os suspeitos foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os adolescentes foram levados para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), na Zona Centro-Oeste.

Conforme a assessoria do 28 de Agosto, devido a perfuração, o turista está com um dreno no tórax. Ele está sendo medicado e seu estado de saúde é estável.

