Travesti é baleada por taxista ao cobrar programa

Um travesti identificado como Lucas Soares Rodrigues, 19, foi baleado na perna, na madrugada desta quinta-feira(18), após cobrar por programa com um taxista, na rua Francisco Soares, bairro Cidade Nova, Zona Norte. O travesti foi socorrido e levado ao pronto-Socorro Platão Araújo, onde foi submetido a cirurgia e segue internado em estado estável.

De acordo com a Polícia Militar, o taxista fugiu, depois de alvejar a vítima, sem ser identificado.

Conforme os policiais militares da 6º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o taxista encontrou o travesti no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, onde eles foram até um motel. Algumas horas depois, a vítima e o taxista saíram do local e quando o travesti cobrou o pagamento pelo programa, o suspeito efetuou um disparo na perna da vítima. Em seguida, fugiu do local.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO