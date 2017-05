Travesseiros podem causar ‘pesadelos’

Um objeto criado para nos dar conforto pode acabar se transformando em verdadeiro vilão do dia a dia caso seu uso não seja adequado.

Conhecido justamente pela maciez, é no travesseiro onde passamos cerca de 1/3 de nossas vidas. Seu uso incorreto pode resultar em vários problemas como dores diversas, como cefaleia, torcicolo muscular e até rigidez, como explica o médico ortopedista Alexandre Paniago, da Clínica Arthros.

Segundo o especialista, um dos males mais comuns causados pelo travesseiro é justamente o torcicolo muscular.

“Esse desconforto é causado por uma contratura muscular ou entorse dos músculos do pescoço, principalmente os músculos da lateral, como o levantador da escápula. No torcicolo, o que acontece é um estiramento demorado desse músculo quando se está dormindo com um travesseiro inadequado”, explica.

“Já o seu uso adequado do travesseiro alinha a coluna cervical e o tronco, podendo relaxar os músculos; auxilia na melhora da circulação sanguínea e ainda pode facilitar nos estímulos elétricos”, afirma Paniago, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia.

O médico orienta a usar o travesseiro por até cinco anos, tempo de vida útil do objeto.

“Porém, como a maioria dos travesseiros é uma fonte de fungos, ácaros e bactérias, o recomendável é a troca a cada dois

anos”, ressalta.

Em uma pesquisa atual do Ministério do Trabalho, as mialgias – dores musculares – têm sido o motivo mais frequente de afastamento de empregados.

“Por isso é sempre importante ficar atento à forma de aparição, intensidade e manifestação da dor, aos modos de aliviá-las, e sempre que surgirem dúvidas a respeito, procurar um médico competente para diagnosticar o motivo da dor e tratá-la adequadamente”, finaliza.

EM TEMPO