Tratamentos estéticos auxiliam nos resultados dos exercícios físicos

Um dos principais objetivos de quem procura realizar alguma atividade física, é, além, da estética, a busca por saúde, emagrecimento e (acreditem) lazer. Nos últimos anos o perfil da população mudou e o índice de sobrepeso e obesidade teve um elevado aumento, sendo assim, a procura por atividades que revertem esse quadro também aumentaram.

A prática de exercícios físicos regulares levam a melhora da circulação sanguínea, stress, concentração, qualidade do sono, e muitos outros benefícios para o nosso corpo. Para contribuir com essas vantagens, clinicas especializadas estão, cada vez mais, alinhadas com tratamentos estéticos que garantem a melhora do tônus muscular, flacidez, diminuição de celulites e muito mais.

Corrente russa

A corrente russa, por exemplo, fazem parte de um pacote oferecido pelo Espaço Top Zen, situado no bairro Manôa, zona Norte. Antes, é claro, da cliente passar por uma avaliação. A corrente russa, é um estímulo elétrico usado para produzir uma contração muscular no local em que ele é aplicado, com isso, há uma perceptível melhora no tônus muscular, na elasticidade da pele, além de estimular o sistema linfático e a oxigenação celular.

Ainda dentro do pacote, tem massagem modeladora, utilização de ventosas, e gessoterapia, mais que isso, a clínica oferece o serviço em domicílio!

Massagem modeladora

A massagem modeladora é feita com as mãos e por meio de movimentos de amassamento e deslizamento atinge as camadas mais profundas da pele. As manobras são rápidas e desmancham a gordura guardada dentro das células, transportando as toxinas do corpo para a corrente sanguínea e eliminando-as pela urina e pelo suor.

Técnica com ventosas

A técnica que aplica ventosas, tem como funções principais esquentar e promover a livre circulação da energia do corpo, diminuir a tensão muscular e aliviar a dor. Como o gesso é conhecido por suas propriedades redutoras e firmes.

Gessoterapia

A gessoterapia consiste em moldar o corpo potenciando o emagrecimento e a perda de centímetros, promovendo uma drenagem de líquidos acumulados no corpo e que dão uma sensação de inchaço.

Fonte: www.economizamanaus.com.br

