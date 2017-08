Transporte urbano de Manaus é tema de audiência pública nesta sexta

A audiência servirá para apresentar um balanço das atividades desenvolvidas pela SMTU – Divulgação

As políticas públicas voltadas aos serviços de transporte urbanos da cidade e conduzidas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) serão discutidas em uma audiência pública realizada às 10h, desta sexta-feira (18), no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio Educacional (Espi), localizado na avenida Professor Nilton Lins, nº 3259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

A audiência servirá para apresentar um balanço das atividades desenvolvidas pela SMTU e definir as estratégias do Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2018 a 2021. Dentre os temas a serem abordados está a implantação de um sistema de transporte mais moderno, além de aplicativos direcionados aos usuários de táxi e do transporte coletivo.

Para participar do evento os interessados devem chegar meia hora antes para realizarem o credenciamento. Os participantes terão oportunidade de fazer propostas que serão captadas pelo corpo técnico da SMTU e submetidas a análise.

Serviço

O quê: Audiência Pública Transporte Urbano para PPA

Quando: Sexta-feira, 18/8

Horário: 10h

Onde: Auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio Educacional (Espi), localizado na avenida Professor Nilton Lins, 3259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul

Com informações da assessoria

