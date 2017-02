Transporte público será tema de audiência pública na CMM

O sistema de transporte público da cidade de Manaus vai ser debatido em audiência pública, conforme aprovação de requerimento de autoria do presidente da Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas, Rosivaldo Cordovil (PTN), aprovado ontem, no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O assunto, que inclui a tarifa de ônibus e a planilha do transporte coletivo, vem sendo discutido diariamente na casa

pelos vereadores.

Rosivaldo Cordovil abordou o tema no pequeno expediente e ressaltou a habilidade do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), na condução de negociações entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Sinetram) e os trabalhadores das empresas de ônibus, diante da realidade de retirada do subsídio da tarifa pelo governo do Estado.

O vereador Chico Preto (PMN) cobrou a apresentação da planilha de custo do sistema e assegurou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) deu cinco dias para a apresentação dessa planilha pela prefeitura. Já o vereador Cláudio Proença (PR) anunciou que está fazendo um levantamento técnico para verificar o valor real da tarifa.

Vice-líder do governo municipal, o vereador Álvaro Campelo (PP) ressaltou a forma “corajosa” com que o prefeito atuou durante 4 anos, mantendo o valor da tarifa em R$ 3. “O prefeito mostrou que quem manda no transporte público de Manaus é a prefeitura. Impôs com sua autoridade a manutenção da tarifa, mas infelizmente, nesse país, tudo aumenta”, disse.

EM TEMPO