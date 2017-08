Transporte fluvial no Amazonas liga ‘sinal amarelo’

As embarcações devem dispor de material de salvamento que possibilite o socorro em caso de acidentes – fotos: Janailton Falcão

Os três naufrágios ocorridos em menos de uma semana nos Estados do Pará, Bahia e Roraima reacenderam o alerta para a questão da segurança e fiscalização das embarcações. A última tragédia no Amazonas aconteceu em abril deste ano, no município de Itacoatiara (a 175 Km de Manaus), quando quatro pessoas morreram, entre elas uma gestante.

Apesar da grande comoção, a população está questionando o sistema de fiscalização e monitoramento que vem sendo feito pelos órgãos responsáveis pelo tráfego fluvial. Não é de hoje que passageiros reclamam da deficiência no setor e da falta de responsabilidade por parte dos donos das embarcações.

No Amazonas, para prevenir acidentes são feitas inspeções navais, diariamente, por equipes da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) e suas Organizações Militares (OM) subordinadas, em suas respectivas áreas de jurisdição. Também são promovidas palestras e cursos de formação de aquaviários, como forma de conscientizá-los a respeito das normas da autoridade marítima.

Em caso de irregularidade, a denúncia deve ser feita imediatamente

A fiscalização abrange a área portuária, praias e as calhas dos rios, onde há tráfego de embarcações e obras às margens, sob e sobre os rios.

Em Manaus, a CFAOC atua, principalmente, no rio Negro: nas praias Açutuba, Tupé, Ponta Negra e da Lua; no igarapé do Tarumã, na marina do Davi, praia Dourada, Prainha e Laguinho; no roadway; na Manaus Moderna; na Panair; no porto do Ceasa; e no rio Amazonas, no lago do Puraquequara. Nos fins de semana e feriados, as fiscalizações são intensificadas nas principais praias e balneários de Manaus.

As embarcações devem dispor de material de salvamento, como coletes e boias, que possibilite o socorro em caso de acidentes. É obrigatório, também, que toda a tripulação seja habilitada e preparada para auxiliar os passageiros.

“Durante as abordagens, os inspetores navais verificam os seguintes aspectos: habilitação dos condutores, documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação. Durante as abordagens, os navegantes são orientados quanto à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica”, destacou a CFAOC.

Órgãos responsáveis pela fiscalização em embarcações estão em alerta após os três naufrágios na última semana

Ainda conforme a Capitania, a inspeção naval é uma atividade de cunho administrativo que consiste no cumprimento da lei n.º 9.537/1997, que trata da Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta), e de seu regulamento (Rlesta), além das Normas da Autoridade Marítima (Normam) em águas

sob jurisdição nacional.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones: (92) 99302-5040, que também funciona como WhatsApp; 185 – Marinha – Emergências Marítimas/Fluviais; e pelo Disque Denúncia, 0800 280 7200.50

Inspeções são feitas com mais frequências e cursos também serão ministrados para trabalhadores do segmento

Principais causas

A maioria dos acidentes ocorre por imprudência dos condutores. As principais irregularidades registradas pela capitania são excesso de passageiros; falta de material de salvatagem; falta de documentação da embarcação; e falta de habilitação dos tripulantes.

Vale ressaltar que, a responsabilidade do cumprimento das Leis da Segurança da Navegação compete aos proprietários e condutores das embarcações. Caso o passageiro constate alguma irregularidade, ele poderá contribuir para a segurança da navegação, denunciando antes da partida da embarcação. Essa ação pode evitar tanto pequenos acidentes como grandes tragédias.

Gerson Freitas

EM TEMPO

