Transporte escolar de educação infantil e fundamental em Manaus passa a contar com monitores

A presença de monitores nos ônibus da frota do transporte escolar passa a reforçar segurança dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental na rede pública municipal de Manaus. A cidade passa a ser a primeira capital da região Norte a usar o profissional para apoio nos veículos, que estarão divididos nos 141 carros, sendo 62 micros e 79 ônibus, que transportam mais de dez mil alunos, de 42 escolas da rede.

Entre as escolas atendidas, estão as da BR 174 (rodovia que liga Manaus a Boa Vista), AM 010 (estrada que liga Manaus a Itacoatiara), Ramal do Pau Rosa, Puraquequara e Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, no Parque Dez, zona Centro-Sul.

Segundo o gerente de Transporte da Semed, Almir Inácio da Silva, a Prefeitura de Manaus tem buscado aliar o transporte dos alunos à qualidade e segurança dos mesmos. “ Manaus está sendo a primeira capital a implantar esse sistema. O monitor escolar dará mais segurança e vai orientar os alunos dentro do transporte”, disse o gerente.

Para a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ismail Aziz, Marli Silva Carvalho, a presença do monitor é uma conquista significativa da escola e dos pais, que agora ficarão mais tranquilos, sabendo que há uma pessoa para cuidar dos filhos dentro do transporte. “Era nosso anseio, desde quando cheguei à escola. Os pais estão agradecendo, porque é uma conquista de todos, pois além do motorista, haverá o apoio do monitor”, explicou.

O auxiliar de serviços gerais, Marcos Aurélio, ficou feliz ao ver o monitor dentro do transporte escolar. “A presença deste profissional garante mais tranquilidade aos pais. Agora, sabemos que eles (os filhos) estarão bem cuidados também no trajeto para a escola”, destacou.

Costureira aposentada, Aldenora Souza disse que ficou satisfeita, ao saber que dentro do transporte escolar tem um monitor para orientar o filho e os outros alunos. “Acho tudo de bom. As crianças têm mais segurança. Fico mais tranquila esperando minha neta voltar para casa e o ônibus sempre vem no horário certo”, disse.

