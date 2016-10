Transporte coletivo opera com 100% da frota e transporta mais de 890 mil pessoas durante as eleições

As empresas de transporte coletivo urbano de Manaus transportaram mais de 898 mil pessoas neste domingo (2), durante o primeiro turno das eleições municipais de 2016. Neste pleito, o transporte funcionou de 4h às 19h e contou com o esforço de aproximadamente 7 mil colaboradores.

De acordo com o diretor assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Fernando Borges, o transporte coletivo operou com a frota do dia útil, ou seja, com 1,4 mil ônibus nas ruas, de forma gratuita.

“O reordenamento dos locais de votação dos eleitores, feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), reduziu um pouco a demanda, no que diz respeito ao pleito anterior. Tivemos alguns problemas pontuais de demanda, mais tudo foi contornado sem nenhum prejuízo aos eleitores. Aproveitamos para agradecer nossos colaboradores, pois muitos abdicaram de sua folga para atender esse chamado do TRE”, destacou Borges.

A operação do transporte gratuito gerou uma despesa de mais de R$ 4 milhões às empresas, que devem ser ressarcidas pela Prefeitura de Manaus. Atualmente o transporte coletivo de Manaus opera com 223 linhas e transporta uma média de 800 mil de passageiros por dia.

Com informações da assessoria