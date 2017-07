Trânsito terá intervenção em ponte da avenida Nilton Lins nesta segunda

Nesta quinta-feira (20), a partir de 20h, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) darão início aos trabalhos de retirada do canteiro central da pista. A remoção será feita no período noturno para não atrapalhar o fluxo de veículos. A ação receberá apoio de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), que estarão orientando os motoristas.

As obras de recuperação da ponte localizada na avenida Professor Nilton Lins, no trecho entre a praça da alimentação e o condomínio Moradas do Parque, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, terão início na próxima segunda-feira 24/7. Nesta primeira etapa da intervenção, cerca de 100 metros de extensão da pista no sentido Torquato Tapajós/Parque das Laranjeiras serão bloqueados já a partir deste fim de semana pela Prefeitura de Manaus. A necessidade de intervenção no trecho foi justificada pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, após análise de laudo emitido pela Defesa Civil Municipal, que aponta risco iminente de queda da estrutura da ponte.

Ação

No fim de semana, com a interdição total no trecho da pista sentido Torquato Tapajós/Parque das Laranjeiras, os condutores serão direcionados para o tráfego no contrafluxo e, após a passagem do trecho interditado, poderão retomar o itinerário pela via, normalmente.

Uma das opções para evitar o trecho em obras, nos dois sentidos, é acessar a Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras, que faz a ligação entre as avenidas Tancredo Neves e Nilton Lins.

Leia mais: Avenida Nilton Lins vai ganhar alças de retorno

Planejamento

A ação de recuperação da ponte da avenida Nilton Lins faz parte do cronograma de reforma de pontes em concreto armado executado pela Seminf desde o começo do ano. Diferentemente da estrutura inicial, feita de gabião, a nova passagem será feita de forma mista, com vigas metálicas e concreto armado, que dará mais durabilidade à estrutura.

Além da ponte, a avenida começou a receber a implantação de alças de retorno. As obras ocorrem no trecho próximo à praça de alimentação. No total, 230 metros de drenagem profunda já foram instalados no local. Com a finalização deste trabalho, terão início os serviços de reestruturação da base e sub-base, terraplanagem e a aplicação do asfalto. Após conclusão dos trabalhos, os condutores poderão realizar as manobras de retorno com segurança, sem congestionar o trânsito da área.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Avenida Nilton Lins vai ganhar alças de retorno

Reconstrução da ponte no bairro Nova Esperança entra em reta final

Retornos ilegais colocam vidas em risco