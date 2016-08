Trânsito será alterado e transporte reforçado para show de Ivete Sangalo na Ponta Negra

Um esquema especial de trânsito e transporte público foi organizado pela Prefeitura de Manaus com o intuito de facilitar a chegada das pessoas ao Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste, para conferir o show da cantora Ivete Sangalo, neste sábado (27). A área será monitorada e controlada por 100 agentes de trânsito.

As alterações terão início às 8h e também incluem a proibição de estacionamento na avenida Coronel Teixeira (nos dois sentidos, entre as avenidas do Turismo e Líbia); na avenida do Turismo (sentido Ponta Negra/Tarumã, da avenida Coronel Teixeira até a ponte – após a ponte serão preservados 50m para o ponto de espera dos ônibus de linha urbana e no sentido Tarumã/Ponta Negra – serão preservados 50m antes da ponte – ponto de espera dos ônibus de linha urbana); na alameda Alaska – toda a extensão do lado direito; na Alameda Líbia – lado direito e esquerdo.

Frota reforçada

Em relação aos ônibus, o planejamento operacional feito pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) prevê a utilização de uma frota reserva de 35 veículos, convencionais e articulados, que ficarão a postos na área de estacionamento do condomínio Alphaville, no Tarumã, também na zona Oeste, para entrarem em operação nos horários de maior procura.

Os ônibus reservas servirão de apoio às seis linhas normais que já atendem a Ponta Negra (120, 450, 542, 126, 641, 678). A distribuição desses veículos será feita por fiscais de transporte da SMTU que desde o meio-dia farão o acompanhamento da demanda de usuários nos terminais de integração T3, T4, T5, e no desembarque das paradas de ônibus localizadas na avenida Coronel Teixeira.

A partir das 15h, os ônibus não circularão no perímetro próximo à praia. O embarque e desembarque de passageiros será feito na avenida Coronel Teixeira, a partir da avenida do Turismo, em pontos de parada sinalizados, na área das barracas de coco.

