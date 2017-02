Trânsito na rotatória do Manoa sofre alterações

A empresa de abastecimento de água Manaus Ambiental iniciou, na noite desta quinta-feira (16), por volta das 22h, a manutenção de tubulações de água na rotatória do Manoa, Zona Norte de Manaus. O trânsito no local sofreu alterações e não há previsão de normalização.

O condutor que trafega pela avenida Max Teixeira, no sentido Centro-Cidade Nova, está impossibilitado de fazer o retorno na rotatória e acessar a avenida Francisco Queiroz.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estão no local e orientam os condutores para seguirem pela avenida Noel Nutels e, após o Terminal 3 (T3), realizarem o retorno no sinal. Só depois é que os condutores podem retornar para a avenida Noel Nutels, Max Teixeira, e dobrar a direita na avenida Francisco Queiroz, no Manoa.

Por telefone, a assessoria da Manaus Ambiental informou que não tem conhecimento sobre nenhuma atividade de funcionários da empresa no local. Durante a manhã, a concessionária vai buscar informações sobre o fato e passar mais detalhes.

Isac Sharlon

EM TEMPO