Trânsito na Cosme Ferreira deve ser liberado após problema em tubulação

O trânsito na Alameda Cosme Ferreira ainda não foi liberado, mas a tubulação que apresentou defeito por volta das 21h30 da noite da última quarta-feira, no sentido Centro da via, próximo à feira do Coroado, já foi isolada por uma equipe da Manaus Ambiental.

De acordo com o diretor de operações da concessionária, Luiz Couto, apesar de o local do novo problema estar a poucos metros de onde há uma semana outra tubulação se rompeu, um incidente não tem ligação com o outro.

Segundo o diretor, a tubulação que apresentou problema dessa vez, é muito antiga e e fica próxima à superfície. O fluxo intenso do trânsito na via teria causando o estrago.

“Vamos isolar essa tubulação e ela não será mais utilizada como rede de distribuição. Esse trabalho ainda será planejado, temos que nos programar com todos os órgãos envolvidos, porque a via deve ser interditada novamente”, esclareceu Luiz Couto.

Os profissionais da Manaus Ambiental explicaram que não passa mais nenhuma pressão pelo duto e que a distribuição de água foi desviada para que o abastecimento de água não fosse prejudicado”, explicou Luiz.

A previsão é de que os trabalhos terminem antes das 8h da manhã de hoje. A via será liberada com apenas uma camada de cimento cobrindo o buraco que foi feito para os reparos. As obras devem retornar nesta noite, para que o trânsito não seja ainda mais afetado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO