Trânsito entre os conjuntos Galileia e Renato Souza Pinto vai mudar

Nos próximos dias, moradores e pessoas que trafegam pelos conjuntos Galileia e Renato Souza Pinto 2, na zona Norte, terão que usar novos caminhos para chegar em casa ou trafegar pelo local.

Com o avanço das obras do trecho 3, da avenida das Flores, será necessário a construção de uma passagem de nível entre os dois conjuntos, por onde vai passar o corredor viário, quando for concluída.

Segundo os trabalhadores no local, o trecho entre a avenida Penetração (Galileia) e a rua S (Renato Souza Pinto), será interditado na altura da caixa d’água da Manaus Ambiental. Com isso, o acesso aos dois conjuntos sofrerá alterações.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) não adiantou quando a obra vai começar e nem quanto tempo vai durar. A nota à imprensa não fala nada sobre alteração no trânsito daquela área.

Mesmo assim, é bom ficar alerta naquela área da cidade nos próximos dias.

A obra deve ser entregue somente em meados de 2018, segundo estimativa da Seinfra – Divulgação

Andamento da obra

A avenida já possui dois trechos em pleno funcionamento:a avenida das Governador José Lindoso (Torres) e parte do trecho 4 da Avenida das Flores, no Santa Etelvina, zona Norte.

Os trechos 2, 3 e 4 estão em andamento. No trecho 2, a construção da ponte da passagem de nível pela Avenida Timbiras já está funcionando. Além disso, também já está sendo realizado o serviço de perfuração das estacas raiz da trincheira da avenida Noel Nutels, onde vai existir um túnel por baixo do Terminal 3 (T3). O prazo previsto para a entrega desta obra está marcado para o primeiro semestre de 2018.

Já no trecho 4, que liga o Igarapé do Passarinho até a avenida Margarita, uma parte dele já recebeu a primeira camada de pavimentação asfáltica, e atualmente está sendo construído o muro de contenção da trincheira da avenida Margarita.

Com investimento de R$ 244,4 milhões, a Avenida das Flores possuirá 11,1 km de extensão mais os 6,2 km da Avenida das Torres (considerada como o trecho 1), será o maior corredor de ônibus de Manaus.

Com informações da assessoria de imprensa.

