Trânsito é alterado no Centro de Manaus neste fim de semana

A mudança no trânsito ocorre devido a Feira do Passo a Paço neste fim de semana – foto: divulgação

A partir das 14h deste sábado (12), o Centro Histórico da cidade passará por interdições temporárias no entorno do Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, na praça D. Pedro II. As mudanças ocorrem durante a realização da quarta edição do projeto “Passo a Paço”, no sábado e domingo, dias 12 e 13, das 16h às 23h30.

A rua Governador Vitório estará interditada no trecho entre a rua Padre Ghisland e a Visconde de Mauá. O motorista que seguir pela Luiz Antony em direção ao Paço da Liberdade deverá, obrigatoriamente, dobrar à esquerda na Padre Ghisland (atrás do colégio Dom Bosco), seguindo em direção à avenida Epaminondas. Após o encerramento do evento de sábado o trânsito será liberado. As interdições serão retomadas às 14 horas de domingo.

Nos dois dias de evento o trânsito de veículos de passeio será permitido, excepcionalmente, na avenida Epaminondas, a partir da rua Leonardo Malcher até a avenida 7 de Setembro. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) alerta que é proibido o estacionamento nessa via.

Agentes do Manaustrans estarão na área para monitorar o trânsito e orientar os motoristas sobre desvios. Os moradores das ruas incluídas no perímetro interditado poderão acessar as residências pelas ruas Frei José dos Inocentes ou Visconde de Mauá.

“As interdições ocorrerão a partir das 14h. É importante que o motorista evite trafegar por essa área. Quem for ao evento de carro, evite obstruir calçadas que devem estar livres para a circulação dos pedestres e prefira utilizar as ruas autorizadas para estacionamento”, orienta o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

Estacionamento

O Manaustrans recomenda o estacionamento de veículos nas avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro, ruas Lobo D’Almada, Joaquim Sarmento, Saldanha Marinho e 24 de Maio.

