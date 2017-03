Transgêneros pedem igualdade e inclusão após juiz conceder mudança de nome no AM

Os amazonenses que têm a imagem feminina, mas o nome masculino ou vice-versa, considerados transexuais, de acordo com a definição nacionalmente usada LGBTS ou LGBTTTIS, que reúne não somente a orientação sexual, mas a liberdade de gêneros e significa Lésbica, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e simpatizantes, ganharam a esperança de ter seus nomes sociais reconhecidos formalmente após um juiz amazonense conceder sentença favorável em um dos processos de reconhecimento no Estado.

A aprovação não dá direito somente a um novo nome, mas a um tratamento igualitário, uma vez que é reconhecida como parte do gênero sexual que a pessoa escolheu ter. Entre as questões discutidas pelo grupo de 400 pessoas, que lotou o auditório Arthur Virgílio Ribeiro, anexo ao Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), na Zona Centro-Sul, durante a semana, estão a permissão da mulher, que foi reconhecida pela Justiça, a utilizar um banheiro feminino ou a concorrer para cargos em concursos públicos, com provas diferenciadas por sexo, ainda que não tenha feito a cirurgia. Um dos exemplos é o concurso da Polícia Militar, onde os candidatos passam por exames físicos diferenciados de acordo com a sexualidade. O encontro debateu também as demandas de nome social e identidade de gênero.

Antes a comunidade LGBTTTIS já podia contar com uma carteirinha de nome social para usar nas escolas e postos de saúde, mediante petição de emissão feita na Secretaria de Segurança Pública. Porém, a medida não implicava na mudança de Registro Civil.

Com a mudança, na identificação de gênero na certidão de nascimento de uma transexual, concedida pelo juiz, Luís Cláudio Cabral Chaves, o caso reabriu o debate para a maior celeridade nos resultados.

Questionado sobre os fatores que levou em consideração para tomar a decisão favorável à mudança, ele foi enfático.

“Os fatores humanos. Eu tenho que julgar com base na Constituição Federal nos princípios que fundamentam a República Federativa, como por exemplo, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. A grande questão é que a sociedade é contra sem ao menos saber o que é. Um grande desafio nesse processo foi superar a minha própria ignorância no tema. Depois de estudar, eu descobri que não havia outro caminho justo que não fosse reconhecer. Eu acredito que um dia a sociedade vai pedir desculpa para essas pessoas por terem sido submetidas a tanto constrangimento e humilhação” disse o juiz da 4ª Vara de Família.

A psicóloga Iolete Ribeiro, que esteve presente na mesa de debates, acredita que este é um assunto de igualdade que deve ser pensado por toda a sociedade.

“Queremos a mudança no Registro Civil porque isso implica que o Estado reconheça as pessoas trans. O direito que elas têm à identidade de gênero com a qual ela se identifica. Isso é garantia de um tratamento igualitário” afirma.

Quanto ao respeito que as pessoas podem construir em relação a esses trans, ela explica que deve ser algo ensinado desde às salas de aula.

“É algo que leva um tempo, precisa de um processo educativo para a construção de uma nova cultura de respeito ao outro. Isso exige um amadurecimento da nossa sociedade que ainda pratica muita violência e exclusão com as pessoas que são consideradas à margem de um padrão” diz ela – que possui mais de 26 anos estudando a questão dos gêneros.

Há mais de seis anos, a cabelereira, Nichole Oliveira, luta na Justiça para ter o direito a mudança de nome nos seus documentos. Ela já chegou a levar o caso para a Ouvidoria, por conta da demora no processo. Ela conta que agora acredita que possa ser mais fácil, uma vez que uma pessoa já conseguiu.

“Tomara que isso seja incentivo para dar continuidade para os outros trans. O nome é muito importante. Tem muitas trans com pouca escolaridade que desistem de estudar, porque não é só o constrangimento do nome, é o constrangimento da aparência também, é o preconceito, a transfobia” revela.

Além do magistrado e da psicóloga, a presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Alexandra Zangerolame, o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), José Ademir Gomes Ramos, participaram da mesa de debates.

Laize Minelli

EM TEMPO