Transformador pega fogo e assusta moradores na Zona Norte

Um transformador pegou fogo, no início da noite desta segunda-feira (30), em um poste na rua Hélio Leão, conjunto Galiléia, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. As chamas chegaram a atingir outros fios no local e assustaram os moradores. Um sargento da Aeronáutica, que não teve o nome revelado, solicitou a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo os bombeiros, ao serem acionados, uma das primeiras orientações foi para que os moradores também acionassem a Eletrobras Distribuição Amazonas. O objetivo era que o fornecimento de energia fosse interrompido para que os reparos necessários fossem feitos. Depois, moradores assustados ligaram, novamente, avisando que o fogo tinha atingido a placa de um estabelecimento comercial.

A viatura dos bombeiros se deslocou para o local. Ainda conforme os militares, os moradores avisaram que o bairro estava sem energia. Assim que as equipes chegaram, a concessionária já estava no local e as equipes puderam conter as chamas.

Manoela Moura

EM TEMPO