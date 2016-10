Transformador explode e fio de alta tensão pega fogo em rua do São Jorge; confira o vídeo

Após uma explosão no transformador de um poste de iluminação, um cabo de alta voltagem rompeu e caiu sobre três residências localizadas na rua Doutor Dalmir Câmara, número 6, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O fato assustou os moradores e deixou a área sem energia.

Os moradores ficaram impossibilitados de sair das residências, já que a fiação caiu sobre as grades de ferro dos portões de saída. Havia risco das pessoas serem eletrocutadas. O cabo de alta tensão rompido pegou fogo e um dos canos, de uma das casas, estourou com as explosões.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) e da Eletrobras Distribuição do Amazonas foram acionadas. O morador de uma das casas afetadas, Luciano Correia, 42, disse que um homem estava soldando um portão da casa ao lado quando ocorreu o fato.

“Quando ele tava soldando o portão, uma das varas de ferro caiu nos cabos de alta tensão e um dos cabos se partiu. O fato causou a explosão no transformador”.

Em uma das residências, dois idosos – que necessitam de cuidados especiais – ficaram isolados no local porque têm dificuldades para andar. Kevin Pereira, 15, afirmou que esta não é a primeira vez que os fios caem. “Outra vez o vento bateu em uma das prateleiras e caiu também nos cabos”.

Toda área está sem energia elétrica. Os bombeiros interditaram parcialmente a via e o trânsito ficou lento. No momento em que os fios caíram, moradores retiraram dois carros, sendo um Fiat Uno e um Gol, antes de iniciar o fogo.

Os bombeiros chegaram 20 minutos após serem acionados e orientaram os ‘curiosos’ – que estavam do lado da via onde estão os postes de energia, a saírem imediatamente do local porque há riscos de outra extensão. Os fios ainda podem se desprender do poste e agravar a ocorrência.