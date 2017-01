Familiares afirmam que há reféns na Vidal; Seap nega

Abrigando 289 detentos transferidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa apresentou uma movimentação atípica, no início desta sexta (6), que assustou familiares que, do lado de fora, ainda aguardam informações sobre os presos.

Mas, segundo o coronel Franclildes Ribeiro, da Polícia Militar, a situação na unidade prisional, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro da cidade, está “tranquila”. O coronel também afirma que o processo de negociação entre os presos está sendo feito sem qualquer pessoa ser mantida refém.

“Está tranquilo. Vamos chegar em um consenso sem conflito”, assegurou Ribeiro, sobre a saída dos presos dos pavilhões A e B para outras alas, conforme exigência dos detentos. A negociação, segundo o coronel, está sendo feita entre os presos e o coronel do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Cleitman Coelho.

Os colchões que chegaram para os detentos foram retirados para que não fossem queimados pelos presos.

Familiares contestam

Uma estudante de 20 anos, que preferiu não se identificar, informou que desde o início das transferências não sai da frente da Vidal.

“Estou desde segunda (2). Chego às 7h e só vou pra casa às 23h. Queremos informações atualizadas sobre o que está acontecendo lá dentro. Tem mulheres, mães e filhos de presos aqui do lado de fora. Precisamos de informações”, reclamou a mulher que está com marido preso há 5 meses, por crime de roubo e tráfico de drogas.

Outros parentes de detentos que estão no local afirmam que há reféns e contestam a informação de que a negociação esteja ocorrendo de forma pacífica. Às 16, era possível ouvir gritos dos internos da Vidal.

Questionado se realmente não havia reféns no local, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária, Pedro Florêncio, negou. Ele e o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, chegaram à Vidal Pessoa por volta das 15h30.



