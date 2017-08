Trancada em banheiro de escola, estudante é espancada e ameaçada de morte na Compensa

Uma adolescente de 17 anos foi espancada e ameaçada de morte, na tarde desta quarta-feira (30), dentro da Escola Estadual Pedro Padre Gislandy, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima ficou em cárcere privado e precisou sair da unidade de ensino escondida no carro do diretor e escoltada por uma viatura da polícia militar.

De acordo com a mãe da adolescente, a secretária jurídica Osirene Alves, de 36 anos, a filha foi espancada dentro de um banheiro, no horário do intervalo, por volta das 15h30.

“Tudo por causa de um chiclete, que minha filha estava mascando e caiu no pé de uma outra aluna. Ela juntou um grupo com outras meninas, esperou minha filha entrar no banheiro e começou a espanca-la. Minha filha estava em um momento íntimo, apanhou por vários minutos e ninguém da direção ou administração da escola conseguiu intervir”, disse a mãe da jovem.

Nesta quinta-feira (31), haverá uma reunião, às 8h da manhã, na sede da escola com a direção e a mãe da aluna espancada – Divulgação

Após ser agredida por ao menos cinco alunas, a vítima ainda foi ameaçada de morte por uma das agressoras. “Ela disse que mandaria o namorado dela, que tem muita influência no mundo do crime meter bata na minha filha. Já pensou uma adolescente morrer por causa de um chiclete?”, questionou.

A advogada da vítima, dra. Adriane Magalhães, disse que as alunas podem responder na Justiça por lesão corporal. “Ela foi tortura, inclusive há hematomas por todo o corpo que indicam isso. Foi covardemente ameaçada por delinquentes. Solicitei medida protetiva para a minha cliente, pois temo pela segurança da vida dela”, informou.

A adolescente foi atendida no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde passou por uma bateria de exames como hemograma e raio-x. Posteriormente ela foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e a audiência está marcada para acontecer no dia 25 de outubro deste ano.

A reportagem procurou a direção da escola, no telefone (92) 3216-8422, mas não obteve retorno. O EM TEMPO aguarda o posicionamento da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM).

Nesta quinta-feira (31), haverá uma reunião, às 8h da manhã, na sede da escola – no bairro Compensa – com a direção e a mãe da aluna espancada.

