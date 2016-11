Tramitando na Aleam, LOA prevê que secretarias do Amazonas terão perdas de receitas em 2017

Em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê queda na receita de vários órgãos da administração pública e desenha um cenário crítico para 2017. Uma das maiores baixas orçamentárias, conforme planilha anexada à mensagem do governo nº 69/2016, será no Fundo de Habitação, que terá uma perda de 90% em seus recursos e deve receber um orçamento em torno de R$ 100 mil no próximo ano contra R$ 1 milhão obtidos neste 2016.

O Orçamento de 2017, no geral, vai sofrer uma redução de 8,56% em relação ao executado neste ano, o que equivale a uma perda de R$ 1,3 bilhão na arrecadação. Neste ano, os recursos aprovados foram de R$ 16 bilhões contra os R$ 14,8 bilhões estimados na receita do Estado para o próximo ano.

Outras quedas podem ser conferidas no orçamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE), cuja estimativa de receita para 2017 é de R$ 190 milhões, uma redução de 10,21% em relação a 2016, que foi de R$ 211 milhões. Já no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a redução é de 9,5%, que equivale ao valor de R$ 494 milhões, menor que este ano, que recebeu R$ 543 milhões.

A Assembleia Legislativa também começa o ano de 2017 com uma estimativa de orçamento em torno de R$ 237 milhões, uma diminuição de 10,21% e uma perda de mais R$ 27 milhões, se comparado a este ano.

A Defensoria Pública do Estado teve uma perda de 5,77%, no valor de R$ 4 milhões, com isso, para ano que vem a previsão será de R$ 66 milhões contra os R$ 70 milhões deste ano. A Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplan-CTI) terá uma redução de 61,88% em seu orçamento, o que equivale a R$ 45 milhões.

Para 2017, a Secretaria de Saúde do Estado (Susam), junto com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Fundação Alfredo da Matta, Fundação de Medicina Tropical, Hospital Adriano Jorge e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), terá uma redução de R$ 331 milhões, que em porcentagem chega a 15,7% de queda. Com a diminuição dos recursos, a previsão de orçamento é de R$ 1,8 bilhão, menor que 2016, que foi de R$ 2,1 bilhões.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO