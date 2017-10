Traficantes soltam fogos em comemoração ao aniversário de traficante no Alvorada

Traficantes do bairro Alvorada, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus, comemoraram com queima de fogos o aniversário do traficante Marcos Pará, que se intitula “O dono da Alvorada”. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (18), por volta das 19h, e esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que criminosos fazem festa para brindar às vidas dos principais líderes de facções locais. Eles aproveitaram para divulgar a comemoração, por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais.

O criminoso foi preso em 2014 e teria assumido participação na ação que matou o delegado Oscar Cardoso. Nas redes sociais, os amigos e integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) fizeram diversas publicações elogiando e enaltecendo o poder do traficante no bairro.

“Teve fogos sim, níver do Mano #Mp. Bonde da rua 10 representando #Cantaliberdade”, disse uma mulher na página pessoal dela no Facebook.

Segundo Caso

Na noite da última quinta-feira (12), traficantes do Residencial Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, também fizeram uma queima de fogos em comemoração ao aniversário de “João Branco”. A queima de fogos durou aproximadamente 1h.

Um “salve geral” (cumprimento utilizado por facções criminosas) foi divulgado na ocasião nas redes sociais em comemoração a passagem do aniversário de João Branco, confira:

“SALVE GERAL FDN CV-RJ

HOJE É UM DIA ESPECIAL P TODA A FAMÍLIA FDN RJ. HOJE UM DOS NOSSOS PILARES COMPLETA MAIS UM ANO DE VIDA E NAO PODEMOS DEIXAR ESSA DATA SEM COMEMORARMOS COM UMA GRANDE FESTA. NOSSO NUMERO 1 PEDIO P QUE FESTEJEMOS ESTA DATA E QUE SOLTEMOS FOGOS POR ELE . E QUE APESAR DO LUGAR EM Q SE ENCONTRA SEJA CIENTE DAS NOSSAS HOMENAGENS, DA NOSSA LEALDADE E DO NOSSO APREÇO.

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA VC IRMAO JB. 👏👏👏👏👏 ESTA É A HOMENAGEM DA SUA FAMÍLIA FDN CV-”

Raphael Tavares

EM TEMPO

