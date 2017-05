Traficantes jogam granada em policiais durante operação na Zona Sul

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam na madrugada desta quarta-feira (17) uma granada de efeito moral e uma porção de entorpecentes no beco Atibaia, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da 7ª Cicom, a apreensão ocorreu durante uma operação da PM. A ação foi realizada com o objetivo de conter o tráfico de drogas e inibir a ação de criminosos na região.

Durante os trabalhos, os policiais perceberam um grupo de cinco homens em atitude suspeita. Ao ver a aproximação das viaturas o bando jogou a granada, os entorpecentes e fugiu. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, a granada não chegou a ser acionada. Além do explosivo foram apreendidas 18 trouxinhas de cocaína. O Grupamento de Manuseio de Artefatos de Explosivos (Marte) detonou o explosivo.

Operação

No dia 5 deste mês, três pessoas foram presas durante a operação ‘Pacificador’, que foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar, nos bairros Morro da Liberdade, Santa Luzia, Crespo e São Lázaro, situados na Zona Sul de Manaus.

Durante a ação, que teve o objetivo de reduzir os índices de homicídios e tráfico de drogas, foram presos Geilke Leandro Gonçalves Corrêa, 32, conhecido como “Junior Guerreiro”; Marcone Oliveira de Alencar, 33, e Edilailton Macêdo dos Santos, 39. Com ele foi apreendido R$ 172 mil em espécie, além de diversas munições, drogas e eletroeletrônicos. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão.

Mara Magalhães

EM TEMPO