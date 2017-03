Traficantes colombianos são presos com 300 kg de droga em Manaus

Dois colombianos, que não tiveram os nomes revelados, foram presos, na noite desta terça-feira (14), por volta das 22h, com 300 kg de droga enterrados no quintal de uma residência de uma chácara situada no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A polícia apreendeu ainda, aproximadamente, R$ 12 mil.

A ação policial foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio de policiais da Rocam, com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), sob o comando do delegado titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Mirelle, segundo informou a diretoria de comunicação da PM.

Os policiais receberam informações, por meio do disque-denúncia, que, em uma residência, dois colombianos guardavam uma grande quantidade de drogas e o local era utilizado como quartel-general do tráfico.

Ao chegar no endereço informado, a equipe de investigação identificou os traficantes e, após vasculhar a residência, apreendeu cerca de R$ 12 mil, uma arma calibre .45 e, nos fundos do imóvel enterrado, localizou cerca de 300 kg de drogas, do tipo skunk.

O caso será apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira (14), durante coletiva de imprensa na sede do 19º (DIP), bairro Santo Agostinho, central de flagrantes da Zona Oeste.

Isac Sharlon

EM TEMPO