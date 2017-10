Traficantes ‘audaciosos’ soltam fogos e festejam aniversário de João Branco em Manaus

Uma queima de fogos de artifício que durou, aproximadamente, 1h no início da noite desta quinta-feira (12), por volta das 19h, no Residencial Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, pôde ser ouvida em vários bairros de Manaus. O barulho causado pelos fogos assustou e intrigou alguns moradores. O motivo, segundo pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, é em comemoração ao aniversário do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, que hoje completa 42 anos.

João Pinto Carioca, nascido em 12/10/1975, é um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN) e cumpre pena em um presídio no interior do Paraná. Ele é investigado pela Justiça do Amazonas por participação na morte do ex-delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Oscar Cardoso, morto com 18 tiros no dia 9 de março de 2014, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Leia também: Julgamento de João Branco é adiado, pela quarta vez, por ausência de réu

Um “salve geral” (cumprimento utilizado por facções criminosas) foi divulgado hoje nas redes sociais em comemoração a passagem do aniversário de João Branco, confira:

“SALVE GERAL FDN CV-RJ

HOJE É UM DIA ESPECIAL P TODA A FAMÍLIA FDN RJ. HOJE UM DOS NOSSOS PILARES COMPLETA MAIS UM ANO DE VIDA E NAO PODEMOS DEIXAR ESSA DATA SEM COMEMORARMOS COM UMA GRANDE FESTA. NOSSO NUMERO 1 PEDIO P QUE FESTEJEMOS ESTA DATA E QUE SOLTEMOS FOGOS POR ELE . E QUE APESAR DO LUGAR EM Q SE ENCONTRA SEJA CIENTE DAS NOSSAS HOMENAGENS, DA NOSSA LEALDADE E DO NOSSO APREÇO.

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA VC IRMAO JB. 👏👏👏👏👏 ESTA É A HOMENAGEM DA SUA FAMÍLIA FDN CV-”

Uma dona de casa, que preferiu não ter o nome divulgado, informou que em uma boca de fumo próxima à casa dela também houve queima de fogos de artificio. “Não tive como filmar, porque haviam vários galerosos [participantes de gangue]“, contou a mulher.

EM TEMPO

Leia mais:

Defesa pede celeridade para decisão sobre julgamento de João Branco em Manaus

De forma inédita no AM, João Branco deve ser julgado em videoconferência

Tjam confirma julgamento do ‘Caso Oscar Cardoso’ para o dia 25 de agosto