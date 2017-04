Traficante que matou rival é condenado a 16 anos de prisão

Acusado de matar um traficante que fazia a segurança de uma “boca de fumo” rival, Sérgio de Oliveira Rebouças, o “Rato”, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado durante julgamento ocorrido, na manhã de segunda-feira (10), na 2ª Vara do Tribunal do Júri, localizada do Fórum Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Segundo a denúncia feita pelo promotor Edinaldo Aquino Medeiros, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Sérgio agiu na companhia de Cristhoffer Rezende da Silva (assassinado antes do julgamento). A dupla executou com oito tiros Juan Ferreira dos Santos, de 17 anos, em janeiro de 2014, na comunidade João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Durante a ação, Manoel Marques Lima Filho ficou ferido, mas sobreviveu aos disparos.

Ainda segundo o promotor, a dupla, que estava em uma motocicleta vermelha e armada com uma pistola ponto 40, se aproximou das vítimas e efetuou os disparos. Quando estava vivo, durante audiência de instrução, Cristhoffer alegou ter agido a mando de um traficante, que encomendou o assassinato de Juan.

Ana Sena

EM TEMPO