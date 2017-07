Traficante manda executar presidiário ‘traíra’ que passou a vender drogas para outro

O presidiário conhecia os dois assassinos, que chamaram por ele antes da execução – Divulgação

Um presidiário, que não teve o nome revelado, foi morto com vários tiros no fim da tarde desta sexta-feira (28), após atender o chamado de dois homens – que foram até a sua casa. O caso ocorreu na Vila da Paixão, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Moradores alegam que ouviram pelo menos 20 tiros.

De acordo com o tenente Bastos da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as pessoas tiveram receio de comentar o caso e a família da vítima também preferiu permanecer calada. Entretanto, a polícia apurou que o homem era presidiário e passou a cumprir pena em prisão domiciliar há pouco tempo.

“Segundo informações, ele estava em casa quando dois homens chegaram no local e o chamaram pelo nome. Eles eram conhecidos da vítima. A vítima saiu da casa e foi caminhando em direção aos assassinos, que tiraram as armas e atiraram várias vezes”, relatou uma testemunha – que preferiu não ter o nome revelado.

Algumas pessoas que estavam no beco saíram correndo do local para também não serem baleadas. O presidiário foi atingido com pelo menos oito disparos. Ele morreu na hora.

A reportagem recebeu a informação de que o presidiário estava devendo um traficante da área e estava proibido de sair de casa por tentou vender entorpecentes na área para um criminoso rival. A atitude foi considerada como traição e o traficante teria ordenado a execução da vítima, que ficou conhecida no bairro como “traíra”. A família não quis comentar o caso.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios investigará o caso.

