Traficante é preso com drogas em embalagens personalizadas da FDN

Quando percebeu a presença dos policiais, ele tentou fugir pulando uma das janelas do cômodo – Fotos: Divulgação/PC

Jhonatan Dacio da Silva, 23, conhecido como “Jhon Jhon”, foi preso nesta quinta-feira (22), por volta das 11h, na casa onde morava, localizada na Rua Barreirinha, Comunidade União, bairro Flores, zona Centro-Sul da cidade. A polícia apreendeu com ele diversas drogas embaladas em pacotes personalizados com as siglas das facções criminosas Família do Norte (FDN) e do Comando Vermelho (CV).

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o jovem foi preso após a equipe do 23º DIP prender, em flagrante, Bruno Dacio da Silva, 22, conhecido como “Mudinho”, e Ian de Souza da Silva, 18, no dia 16 de março deste ano, por tráfico de drogas. Depois da prisão da dupla, os policiais continuaram as investigações em torno do caso e no dia 4 de abril deste ano, o casal Lidieny Duarte Mota, 20, e Samuel Moares da Costa, 22, também foi preso com diversas drogas personalizadas. O casal fazia parte do grupo de Bruno Dacio e Ian.

Durante depoimento, os infratores citaram o nome de Jhonatan. Desde então os policiais passaram a procurar “Jhon Jhon”, localizado após três meses. Ao chegarem na casa do infrator, os policiais foram recebidos pela companheira dele, enquanto o jovem estava tomando banho. Quando percebeu a presença dos policiais, ele tentou fugir pulando uma das janelas do cômodo, mas foi capturado.

Segundo Henrique Brasil, um quilo de maconha do tipo skunk foi encontrado dentro da residência. Já na casa do pai de “Jhon Jhon”, situada na Rua Palmeira, naquela mesma região, os policiais encontraram mais um quilo de maconha, além de 480 trouxinhas de substâncias ilícitas, sendo 360 de maconha e 120 de cocaína, contendo na embalagem logotipo da facção criminosa.

O suspeito havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas, pela equipe do 23º DIP, em dezembro do ano passado. Em nome de Jhonatan constava um mandado de prisão em aberto, representado à Justiça após operação deflagrada pela Polícia Civil em 16 de fevereiro deste ano, que resultou na prisão de Willyan Andrade da Costa, 21, e nas apreensões de, aproximadamente, cinco quilos de entorpecentes. Na ocasião, Jhonatan foi apontado como responsável pela droga encontrada, mas havia conseguido fugir. Ele responde a três processos na Justiça por tráfico de entorpecentes.

O delegado pede a quem puder colaborar com informações sobre o comparsa de Jhonatan, um homem identificado como Adriano Rolim da Silva, que entre em contato com os policiais civis pelos números de telefone do 23º DIP: (92) 3646-1706 ou 99962-2428.

