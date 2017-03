Traficante é preso após roubo na Compensa

Edinaldo Melo Sampaio, 37, foi preso, nesta segunda-feira (27), por roubo e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi localizado pela polícia em um beco, às margens de um rip-rap, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um cidadão, que não teve a identidade revelada, solicitou apoio de uma viatura policial e informou que tinha sido vítima de assalto e o infrator teria fugido em direção a um beco.

“Entramos no local informado pela vítima e identificamos um homem com as mesmas características apontadas na denúncia. Quando tentamos uma aproximação, Edinaldo tentou fugir. Conseguimos interceptá-lo a poucos metros do local do crime”, informou um PM.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram 253 trouxinhas de oxi, 101 trouxinhas de cocaína e 40 trouxinhas de maconha. Edinaldo foi conduzido à sede do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo e tráfico de drogas. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) à disposição da Justiça.

EM TEMPO

Com informações da assessoria