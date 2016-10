Traficante é preso após denúncias por policiais civis no Grande Vitória

Raucy da Silva Gomes, mais conhecido como ‘Cica’, foi preso por policiais civis do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite desta sexta-feira (21), quando comercializada drogas em uma residência, situada na rua Araraquara, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o suspeito já era procurado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas da região. Com as investigações realizadas pela equipe, constatou-se que o suspeito seria um dos principais traficantes da rua Araraquara.

Por dias, a equipe de investigação monitorou o local onde Raucy morava. Na noite desta sexta, os policiais viram quando o suspeito entregava drogas para um usuário e fizeram a abordagem. Com ele foram aprendidas 443 trouxinhas, entre oxi e cocaína.

O delegado Ricardo Cunha informou que diversas denúncias apontavam que Cica teria envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

“Esse foi o motivo pelo qual abrimos uma investigação para apurar a veracidade da informação. E hoje (sexta) logramos êxito em fazer a sua prisão”.

O suspeito foi preso em flagrante e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO