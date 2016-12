‘Traficante deu autorização para execução’, diz polícia após prender atirador em Manaus

O ex-presidiário Rafael Castro Miranda, 23, foi preso, na manhã desta sexta-feira (23), dentro da residência dele, situada na rua Curió, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Rafael é suspeito de ser o autor do disparo que matou Geones Magna da Silva, 21, ocorrido na última segunda-feira (19), em frente da residência da vítima, na rua Rouxinol, mesmo bairro, segundo informações da polícia.

Conforme as investigações do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o mentor do crime é Ysaac Cohen – que está sendo procurado pela polícia. Ainda segundo as investigações, o crime que foi praticado por mais quatro traficantes, ainda não identificados, teve a permissão do chefe do tráfico do bairro conhecido como ‘Rogerinho’.

De acordo com Jander Mafra, titular do 13º DIP, o assassinato foi motivado por uma vingança. Ysaac foi preso junto com Geones há alguns meses e a vítima teria informado muitos detalhes sobre o tráfico de drogas no local. Por conta disso, ele ficou enfurecido e chamou os amigos traficantes para matar Geones.

“O Rafael foi o autor dos disparos, mas foi o Ysaac o mentor. Como aquela comunidade é comandada por um traficante, eles tiveram que pedir uma espécie de benção para oficializarem a execução da vítima”, informou.

O suspeito foi autuado em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Ana Sena

Jornal AGORA