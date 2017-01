Tradicional no Carnaval de Manaus, Baile do Hawaii já tem data marcada

Como tradição do período momesco o Baile do Hawaii do Tropical Hotel acontece com uma mistura de ritmos que vai do samba ao axé e com sucessos do carnaval: as tradicionais marchinhas. As atrações já estão confirmadas, além de Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana; Ito Melodia, um dos intérpretes do Carnaval carioca, e das bandas amazonenses Frevo Manaus e Júnior e Banda. O baile será no dia 11 de fevereiro, a partir das 22h, na piscina Vitória Régia, sob o comando da Ponto Com Eventos.

O primeiro lote de ingressos é limitado e já está à venda por R$ 60 para pista, R$ 180 (front stage com open bar de cerveja, refrigerante e agua até as 2 da manhã), R$ 280 para camarote com open bar de cerveja, refrigerante, água, vodka e whisky 12 anos e drinks exclusivos atendidos por bartenders até as 3h. Além de entrada, bares e banheiros diferenciados.

Atrações

Oito horas de som e quatro grandes atrações animarão o baile do Hawaii 2017 uma delas será a banda Frevo Manaus, que abrirá a noite, e que em seu repertório terá clássicos do frevo, do maracatu e algumas marchinhas.

A atração mais esperada será Bell Marques, que traz para os fãs um show completo, com hits antigos e novos sucessos musicais, como ‘Minha Deusa (Cabelo de Chapinha)’, “Desce Coladinho’, ‘Patinha na Areia’, ‘Eterno Enquanto Dure’, ‘Amor Bacana’ e ‘Vumbora Vumbora’, que está no último DVD ‘Fenix’, gravado em Fortaleza.

De acordo com o produtor de eventos da empresa responsável, Fábio Rezende, da Ponto Com Eventos, a grande surpresa da noite será a vinda do cantor Bell Marques que tem uma grande história no Carnaval do Brasil. “Temos certeza que será uma grande noite. Bell Marques fará uma noite inesquecível e engrandecerá, ainda mais, o Baile do Hawaii. A noite será de muita diversão e música boa. O público vai adorar”, declarou.

Programação

A noite ainda não acaba quando o vocalista carioca Ito Melodia vai subir ao palco, juntamente com bateria nota 10 da GRES Aparecida. Em seu repertório, grandes clássicos do carnaval carioca e muito samba. Sendo um dos melhores compositores, Ito é o mais premiado, sendo que já foi seis vezes ganhador do ‘Estandarte de Ouro’, maior prêmio carnavalesco do Rio de Janeiro.

Júnior e Banda encerrará o baile do Hawaii 2017, com seu repertório eclético e animado. A banda sobe ao palco com clássicos do axé, sambas e um pout-porri variado de sambas-enredo.

Com expectativa para quase 5 mil pessoas, o Baile do Hawaii 2017 terá também o camarote da Cia Athlética, que terá várias exclusividades para os brincantes do Baile do Hawaii, entre elas a presença VIP da atriz e musa da passarela do samba carioca, Viviane Araújo.

Todo o espaço receberá mais de 500 pessoas. Para completar o clima, o traje do Baile do Hawaii não poderia ser outro, senão fantasias ou looks inspirados em coroa e colares de flores, saias com folhas, camisas floridas, blusinhas levinhas e com estampas de flores, além de pareôs e franjas com rafia havaiana.

A recepção do evento é comandada pela agência By Salignac Modell e foi inspirada na temática da festa. “Todas as roupas e os acessórios vieram da Bahia e todos receberam as bênçãos do senhor do Bonfim”, declara o responsável pela receptividade, Fernando Salignac.