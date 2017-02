Tradicionais bandas ganham as ruas neste fim de semana em Manaus

De sexta-feira (17) a domingo (19), quinze bandas e blocos de rua serão realizados em diferentes zonas da cidade. No Centro, os foliões estarão divididos entre as bandas do Jaraqui, Bica e Difusora – já tradicionais no Carnaval da cidade. Todas essas programações contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio de edital, com som, palco e iluminação.

Antecipando o fim de semana, a quinta edição da Banda do Coronel começa a festa a partir das 12h de sexta-feira (17), na rua Inocêncio de Araújo, na Zona Sul.

No sábado, a Banda da Difusora invade a avenida Eduardo Ribeiro, a partir das 16h. Segundo Elieyde Menezes, responsável pelo evento, o tema desse ano é “Viva a você”, uma homenagem aos ouvintes da rádio.

“Serão 9h de folia. As atrações deste ano serão Frutos do Pagode, Banda Marrakesh, Bateria Show da Reino Unido da Liberdade e da Aparecida, Os Embaixadores e Junior e Banda. Também terá transmissão ao vivo da festa pela Difusora AM e FM”, destacou.

Ainda no sábado, acontece a tradicional Banda da Bica, a partir das 14h na Rua 10 de Julho, em frente ao Bar do Armando e a Banda do Jaraqui, na Rua José Paranaguá, ao lado da Praça da Polícia, no Centro Histórico da cidade, tocando marchinhas antigas consagradas.

Segundo Paulo Onofre, responsável pela Banda do Jaraqui, o público é formado por foliões tradicionalistas. “Somos uma banda atípica, começamos no horário do almoço, ao meio-dia, e encerramos às 18h, para que as famílias possam participar da banda. Para nós o importante não é a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade da festa. Comparecem geralmente de 500 a 800 pessoas”, explicou.

Já no domingo, 19, será a vez da Banda do Boulevard agitar a cidade, a partir das 8h, na avenida Álvaro Maia, zona Centro-Sul da capital, seguida da Banda da Bhaixa da Hégua que começa às 12h, na Rua Inocêncio de Araújo, no trecho entre a Manuel Urbano e o Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

A programação completa com todas as bandas e blocos de carnaval que contam com o apoio da Prefeitura de Manaus está disponível pelo link: http://bit.ly/carnavalderuamao

Com informações da assessoria