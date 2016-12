Tradição aquece vendas dos produtos de Natal

Itens da decoração de Natal a preços abaixo da média mantêm aquecidas as vendas do comércio varejista, em Manaus, a três semanas antes da data festiva. Os lojistas afirmam que o consumidor, mesmo com o orçamento apertado, não abre mão de ter uma decoração impecável e acaba por levar itens mais básicos, tendo como foco principal o preço mais do que a qualidade.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) estima um crescimento de até 4% para as vendas deste fim ano, mas a meta encontra-se ameaçada mais uma vez pela retenção de mercadorias nos portos por conta da greve dos auditores fiscais da Receita Federal.

A gerente de marketing da Tropical Multiloja, Suzan Soares, destacou que a empresa antecipou as compras para levar às prateleiras o que havia de mais barato no mercado. Segundo ela, a população correspondeu ao comprar, principalmente, produtos mais básicos, como árvores de mesa e jogo de bolas, tendo esgotado o estoque de ambas em poucos dias.

“Também conseguimos vender produtos de maior valor agregado e de alta qualidade porque temos público para isso, mas o que era mais acessível, com preço bom e que apresentasse um valor perceptível, vendeu bastante até esgotar estoque, como foi o caso das árvores e dos enfeites. O consumidor priorizou os produtos baratos e mais básicos”, conta.

Segundo a previsão de Suzan, as vendas natalinas devem continuar aquecidas até o dia 10 de dezembro. Depois, as lojas mantêm alguns itens do estoque até o dia 20 para os ‘retardatários’. “A previsão é que as vendas de Natal deste ano cresçam 3% em relação a 2015”, avalia a gerente.

Os preços que mais atraíram clientes foram os das árvores de mesa – tem a partir de R$ 19,90 – e piscas de LED com preços a partir de R$ 3,90, além de bolas de tubo a partir de R$ 9,90 com até 18 unidades. Esses produtos tiveram o estaque esgotado em até duas semanas.

Seletivos

O gerente Felipe Sanchez, da matriz do Tropical Multiloja, avalia que as vendas já se equiparam com as do ano passado em todas as lojas da rede, mas o público “anda” mais seletivo no quesito preço. “As pessoas diluíram a venda. Tem produtos que já acabaram e o estoque já está esgotado. Tem decorações para todos os gostos e bolsos, mesmo assim as pessoas priorizam produtos baratos”, avalia.

Sanches destaca a grande saída de produtos, como a árvore de 1,80 metro por R$ 49,90. Segundo ele, desse produto, a cada três dias, eram vendidas quase 60 unidades. Ele também ressalta os pacotes de bola com seis unidades, no valor que varia de R$ 1,90 e R$ 4,90, dependendo do tamanho. “Tínhamos 36 modelos de árvores no início do estoque e agora sobram apenas sete modelos”, relata.

Procura por itens baratos

A professora Isabela Reis, 23, afirma que este será o primeiro ano em que vai decorar a casa.

Com apenas R$ 250, ela já conseguiu comprar árvore, piscas, adereços e arranjos, porém ainda restavam apenas flores para complementar a decoração. “Procurei comprar o que tinha de mais barato nas prateleiras e já consegui comprar a maior parte da minha decoração só com produtos em conta. Já levei árvores e adereços tanto em lojas grandes como em pequenas”, conta.

A doméstica Antônia Araújo, 33, conta que já gastou, aproximadamente, R$ 500 com todos os adereços até o momento, “porque gosta de uma decoração bem recheada”, mas afirma que também conseguiu poupar dinheiro levando produtos simples. “Sempre dá para achar produtos mais baratos. Procurei e encontrei piscas de qualidade por R$ 15. Eu saio escolhendo, compro um produto um pouco mais barato aqui, outro ali, e vai acumulando a economia. Acho que já deu para economizar uns R$ 200”, diz Antônia.

Fôlego do 13º

O presidente da CDL–Manaus, Ralph Assayag, avalia que devido aos pagamentos da maior parte da parcela do 13º salário nesse fim de ano, por parte da Prefeitura de Manaus, do governo do Estado, da indústria e do comércio, há a probabilidade de existir um maior volume de dinheiro circulando em dezembro.

“É obrigação desses órgãos pagarem. Esse pagamento só não é certo porque, às vezes, esses órgãos alegam que não possuem dinheiro e não pagam, mas nossa vontade é que paguem para aumentar o poder de comprar da população”, conta o empresário.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO