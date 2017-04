Trabalhos na Torquato devem ser concluídos até às 12h

Os trabalhos na avenida Torquato Tapajós já duram quase 24h. A via apresentou afundamento em duas faixas, após a forte chuva da manhã da segunda-feira, (5). Durante a madrugada, a estrada ficou interditada, sentido Centro/Bairro, para que homens e máquinas trabalhassem no local. Desde às 7h da manhã desta quinta-feira (6), uma faixa está liberada para o tráfego.

A previsão é que o serviço siga até o fim da manhã, com a presença in loco do prefeito em exercício Marcos Rotta, que fiscaliza os trabalhos para dar celeridade à conclusão. “Estive aqui ontem de manhã, estive durante a madrugada e estou aqui de novo, nesta manhã. Sou testemunha ocular do esforço desses trabalhadores aqui. Por isso, peço a compreensão das pessoas e ressalto que, por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, estamos com os trabalhos intensificados para finalizar o mais rápido possível”, declarou Rotta.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o serviço que antes estava previsto para ser concluído por volta das 5h da manhã, agora deve ir até às 12h, devido à complexidade da colocação das novas aduelas e a preocupação para não atingir as redes de telefonia, água e gás. “É uma obra complexa e delicada. Estamos presenciando o esforço desses quase 50 servidores que já completam 24h aqui, para que possamos dar uma obra de qualidade à população”, completou o prefeito que segue no local coordenando os trabalhos.

“Os trabalhos na via foram realizados durante toda a madrugada e continuaram, mesmo com a leve chuva que caiu no início da manhã, com toda equipe empenhada para finalizar o serviço”, declarou o subsecretário de serviços básicos da Seminf, Antônio Peixoto, informando que após a liberação da via, a parte de recapeamento deve acontecer somente à noite para não prejudicar mais o tráfego.

Com informações da assessoria