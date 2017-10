Trabalho solidário da primeira-dama de Manaus é reconhecido pela CMM

Ao longo da história moderna, as primeiras-damas de diversos países, Estados e municípios pelo mundo, elegem trabalhos que envolvem ações sociais como principal papel a ser desenvolvido por elas voltado diretamente para a população. Ajudar crianças com câncer e acompanhar trabalhos sociais de perto estão entre as atividades desenvolvidas pela primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko. Por este trabalho, ela, que preside o Fundo Manaus Solidária (FMS), recebe nos próximos dias uma medalha de ouro “cidade de Manaus”, concedida pela Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A primeira-dama Elisabeth Valeiko conta que o objetivo de suas atividades é minimizar as dificuldades e limitações que as pessoas passam no seu dia-a-dia. Para ela, que sempre sonhou em trabalhar nesta área social, o sentimento de solidariedade e amor ao próximo são os maiores combustíveis para sua dedicação.

Sobre os atos de solidariedade encampados frente à pasta na gestão municipal, a primeira-dama Elisabeth Valeiko, revela satisfação com o reconhecimento aos serviços sociais que tem prestado à população, no entanto, não se vangloria, pois enfatiza que é uma obrigação fazer. Dedicação que desempenha com amor. “Doar é um ato de amor e respeito ao próximo que incluem tempo, atenção, carinho, além de nossos conhecimentos pessoais e profissionais”, exalta.

Valeiko ressalta que sempre buscou se envolver em ações sociais, participar de doações a instituições e movimentos, usando inclusive seus conhecimentos profissionais para angariar donativos. “Fui uma das arquitetas que participou da reforma de um dos espaços do Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM). Doei o projeto e acompanhei a reforma. Tenho um carinho enorme pelo trabalho que eles desenvolvem com crianças em tratamento contra o câncer”, relata.

Perguntada sobre os próximos projetos, a primeira-dama diz que o foco neste momento é posicionar o Fundo Manaus Solidária como mediador das boas e relevantes práticas sociais e institucionais em favor do próximo menos favorecido e com condições de vulnerabilidade social. Segundo ela, a ideia é fazer com que aja uma interação mútua com a iniciativa privada e pública que trabalhe em conjunto para servir a sociedade que mais necessita. “O intuito é fazer com que os cidadãos reconheçam como pessoas capazes de produzir, vencer e se reinserir no mercado de trabalho, educacional e social”.

Sobre o Decreto Legislativo

O projeto de decreto legislativo é o documento legislativo que tem como objetivo fazer um reconhecimento pelos atos realizados de uma pessoa que contribuiu socialmente para o crescimento da cidade.

Este ano, algumas pessoas foram reconhecidas com a honraria como médicos que, por meio do seu trabalho, mostraram e cooperaram para levar o nome da cidade em seus trabalho, como Anoar Abdul Samad. Seu trabalho como o primeiro médico a realizar cirurgias de câncer de próstata foram a principal motivação. Outra homenageada ainda este ano foi a empresária Bete Dezembro, por sua contribuição na área de eventos e cultura em Manaus, com mais 20 anos de experiência no ramo e a promoção de eventos como Samba Manaus e Villa Mix.

Biografia

Elisabeth Valeiko do Carmo Ribeiro, nascida no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro, é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Paulista (UNIP), e possui especialização (MBA) em gestão eficaz de obras e projetos.

