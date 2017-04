Trabalho cuidadoso e sofisticado para cerimônia de casamento

Toda cerimônia de casamento é cercada de cuidados e nenhum detalhe escapa ao olhar atento da noiva. Em Manaus, a loja Casamentos com Estilo, localizada no Da Vince Center (rua Salvador, bairro Adrianópolis), valoriza essa preocupação, oferecendo convites confeccionados artesanalmente e sapatos fornecidos por marcas de renome nacional.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, Rosa Klenke, que atua há 20 anos nesse ramo, o convite comunica o nível da festa, o modo de se vestir para a ocasião e irá determinar o interesse do convidado em comparecer ao evento. “O convite é a forma de dizer ao convidado o valor dado pelo anfitrião à festa. É a primeira impressão”, explica.

O trabalho da empresária envolve a criação da arte do convite até a confecção em si, mas ela também dispõe de predefinições, que podem ser alteradas conforme a preferência do cliente.

“Os clientes trazem apenas as informações (data, nome dos noivos e dos pais, local da cerimônia) e nós cuidamos do resto. Costumamos encaminhar diversas vezes aos noivos o material confeccionado para verificar se há necessidade de modificações, até que seja totalmente aprovado. Trata-se de uma data muito especial em que tudo precisa ser perfeito”, ressalta.

Os materiais utilizados na produção dos convites são selecionados. “Trabalhamos com papéis nacionais e importados e dispomos de vários tipos de impressões como relevo americano e hot stamping. Para os lacres dos envelopes, utilizamos metais banhados em ouro rosé, dourado e também prata, além de pérolas e cristais”, descreve.

Rosa Klenke também produz convites para festas de debutantes, bodas e infantis e cartões comemorativos. Ela afirma que já atendeu clientes da região que se casaram em países estrangeiros, mas escolheram encomendar os convites da loja.

Sapatos

Ao perceber a falta de um mercado que oferecesse sapatos a noivas na cidade, a dona da Casamentos com Estilo resolveu se especializar e aproveitou para dar mais praticidade às suas clientes. “As noivas que vem à loja escolher o modelo de convite, já podem conferir as nossas opções de sapatos”, destaca.

Klenke recorda que já trabalhava com a confecção de convites, quando surgiu a ideia de trabalhar com sapatos, motivada pela necessidade de atender esse nicho específico. “Quando a minha filha estava organizando o seu casamento, ela teve dificuldade de encontrar esse artigo. Inclusive, o único sapato que ela encontrou ainda ficou apertado”, relembra.

Hoje, a loja conta com sapatos de couro, em estilos mais tradicionais, de marcas reconhecidas nacionalmente, cujos produtos também são exportados para outros países. A Casamentos com Estilo expõe os produtos oferecidos no perfil @casamentoscomestilo, do Instagram.

Kássio Nunes

EM TEMPO