Trabalhadores voltam a receber auxílio do INSS a partir deste sábado

0s trabalhadores que perderam o direito de receber auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou o salário-maternidade poderão ter maior facilidade para ter novamente acesso aos mesmos benefícios a partir deste sábado (5), quando voltarão a valer as regras antigas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pagamento de contribuição em atraso.

Neste caso, é necessário ficar atento à reação das contas da Previdência Social. É o que alerta o economista Marcus Evangelista, que chamou a atenção para o fato de que haverá novos gastos para a Previdência Social, que foi responsável por até 52% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, se configurando como uma das vilãs causadoras do descontrole nas constas públicas. “Temos que ver se a Previdência Social vai suportar uma nova avalanche de gastos públicos”, avaliou o especialista.

As regras antigas, quando vigoravam, permitiam que o segurado que tinha ficado de seis meses até três anos sem contribuir e perdia a cobertura do benefício, poderia pagar diretamente ao INSS o período de quatro meses de contribuição e voltar a ter o direito de receber o benefício, no caso do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e três meses nos casos do salário-maternidade.

Em todos os casos, o segurado precisa ter, no mínimo, 12 contribuições para receber o auxílio. Porém a Medida Provisória (MP) 739, publicada em julho deste ano, dificultou o processo quando aumentou para 12 meses e 10 meses, respectivamente, o quantitativo que deveriam ser pagos de contribuição para ter os benefícios de volta. Mas, até o momento, a MP segue no Congresso Nacional, onde ainda não foi votada e vai perder seu peso de lei nesta sexta-feira (4), caso não seja votada, possibilitando que, no sábado (5), os trabalhadores já façam os agendamentos de perícia para pagar as contribuições e voltar a receber os benefícios.

Agendamento

O advogado previdenciário, Roberto de Carvalho Santos, ressaltou que no dia 5 o segurado já pode agendar um novo pedido de perícia para ter o auxílio. “É importante que a negativa da época tenha sido por causa do número de contribuições e não porque o perito considerou que não havia incapacidade. Mas, para fazer esse novo pedido, o trabalhador que já passou por perícia tem de esperar 30 dias, contados da data da negativa do médico”, declarou.

A advogada Adriane Bramante ressaltou que dependendo da decisão do Congresso, os segurados também poderão ingressar com ação pedindo o pagamento retroativo dos valores que não foram pagos durante o período que a medida provisória MP 739 permaneceu vigente. “Se não houver um decreto legislativo sobre a validade da medida, tudo o que ocorreu de julho até agora poderá ser questionado na Justiça”, detalhou.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO