Trabalhadores resgatados em situação análoga ao trabalho escravo recebem benefícios no AM

Nos últimos quatro anos, pelo menos 48 trabalhadores foram resgatados em condições análogas ao trabalho escravo no Amazonas. Além do resgate, eles foram beneficiados com o recebimento do valor de R$ 49.618 de seguro desemprego especial pago entre 2013 e 2016.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho. Em todo Brasil, no mesmo período, segundo o Ministério do Trabalho, foram resgatadas 6 mil pessoas, totalizando um pagamento de R$ 8,7 milhões em benefícios.

Em torno de 80% desses casos, às vítimas têm como principais características rendimento de até 1,5 salário mínimo, baixa escolaridade e foram encontrados em extrema situação de vulnerabilidade.

Em 2014, o Amazonas teve o maior número de pessoas resgatadas – 34 trabalhadores, ao todo, e, consequentemente, pagou o maior valor em um único ano R$ 28.960. Já neste ano, o número de resgates despencou para somente dois, totalizando um pagamento de apenas R$ 13,2 mil.

O pagamento do benefício foi garantido por meio da ação integrada que, além do Ministério do Trabalho, reúne vários órgãos, entre eles a Organização Internacional do Trabalho (OIT), para garantir a reinserção das vítimas no mercado de trabalho legal, reduzindo o risco de voltarem à condição de trabalho degradante.

O diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, Hélio Miranda, informa que a liberação do benefício ocorre em até 12 dias, prazo em que o trabalhador, vítima de trabalho similar à escravidão, pode sacar a primeira parcela na rede bancária. As vítimas têm direito a três parcelas do benefício, previsto na lei Nº 10.608/02, no valor de um salário mínimo cada.

As ações integradas garantem ainda, além da ajuda financeira, a viabilidade da proteção temporária das vítimas em abrigos, capacitação profissional e inclusão nos projetos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Importância

A titular da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), Maria Tereza Pacheco Jensen, declara que a medida é importante para garantir renda a este trabalhador, até que ele retorne ao mercado de trabalho.

“Além de possibilitar abrigo ao egresso de condições análogas à escravidão, a ação integrada encaminha essa vítima para a capacitação profissional, o que é necessário para evitar o ciclo vicioso da escravidão”, ressaltou.

A agilidade no pagamento é garantida pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) e as equipes das superintendências nos Estados, que no momento da ação, no local onde o trabalhador é localizado, envia a guia diretamente para o ministério, que tramita em Brasília, na coordenação do seguro, disse o Ministério do Trabalho.

Por Joandres Xavier do jornal EM TEMPO