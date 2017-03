Trabalhadores relatam dificuldades para sacar FGTS inativo em Manaus

Beneficiários de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) têm encontrado problemas para fazer o saque dos valores. As principais dificuldades são a ausência de contas inativas, mesmo quando o cidadão se enquadra nos termos da Medida Provisória 763/2016, ou a existência de duas ou mais contas para uma só pessoa, mas que não podem sacar todas. As contas inativas são destinadas a trabalhadores que tenham saldo em conta vinculada a um contrato de trabalho encerrado até 31 de dezembro de 2015, por pedido de desligamento ou sido demitido por justa causa.

Os problemas estão acontecendo com milhões de brasileiros, como é caso de Cristina Valente, 39, que verificou seu FGTS, onde constavam duas contas inativas, mas apenas uma possuía saldo disponível para fazer o saque.

Voltando de uma das agências da Caixa, Cristina contou que teve a informação de que, talvez, uma das empresas não tenha informado à agência sobre o desligamento e, por isso, o status da conta ainda permanecida como se a trabalhadora estivesse empregada. A beneficiária então precisou levar ao banco a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para comprovar que havia sido desligada da empresa. O banco, por sua vez, garantiu que a trabalhadora irá receber a liberação do benefício em alguns dias.

“Se eu não tivesse feito isso, só ia receber dinheiro de uma conta. Tem muita gente assim, que não tem baixa na documentação e a conta fica inativa, mas como se o trabalhador continuasse empregado”, relatou.

Não longe disso, Ester Balieiro, 45, está enfrentando problema parecido. Depois de solicitar seu desligamento de uma Instituição de Ensino Superior (IES) no início de 2012, fez a pesquisa junto à Caixa, há sete meses, para saber se tinha alguma quantia a receber. O banco comprovou a existência do benefício e até emitiu comprovante desse valor, mas, segundo Ester, ao tentar sacar a quantia, não obteve sucesso.

A dificuldade maior surgiu agora. Ester contou que tentou sacar o mesmo valor no período liberado das contas inativas e o banco informou que não existia nenhuma conta inativa no cadastro da trabalhadora. “Fiquei sem entender a situação, já que meses atrás o próprio banco garantiu que eu tinha valores a receber”, reclamou.

A advogada Mary Jane Rocha orientou que o trabalhador que se encaixar em alguma das situações citadas pode procurar a Justiça do Trabalho, na vara de pequenas causas. Ela assegura que o problema será resolvido rapidamente por meio de audiências de conciliação.

A segunda opção pode ser procurar um advogado que defenda causas trabalhistas. “Mas, antes, é bom ver se a quantia que será reivindicada é suficiente e se compensa entrar na justiça”, alertou a advogada.

Orientações ao trabalhador

Para os trabalhadores que tenham consultado o site da Caixa Econômica Federal www.caixa.gov.br/contasinativas ou o telesserviço (0800-726-2017) e viram que não possuem contas inativas, mas acreditam que esteja amparado pelos termos da MP 763/2016, a orientação da Caixa é de que eles devem ir até uma das agências para verificar os dados cadastrais.

O trabalhador deve levar o número de inscrição do PIS, documentos como RG, CPF, a Carteira de Trabalho – com registro de baixa do contrato ou termo de rescisão do contrato de trabalho – e um comprovante de residência.

Para aqueles que não tiveram seu dinheiro depositado corretamente, seja em quantidade ou por conta, a Caixa orienta que entrem em com contato com seus empregadores para tentar regularizar a situação. Caso não tenham êxito, eles devem buscar auxílio nos sindicatos de categoria ou nas superintendências regionais do Ministério do Trabalho.

Consultas

Para saber se existe saldo de conta inativa para receber, a Caixa orienta que o trabalhador acesse o site ou ligue para o 0800-726-2017 para que possa, de forma personalizada, saber o valor e data para recebimento do saque nos termos da MP 763/2016.

As agências da Caixa espalhadas pelo Brasil podem realizar o atendimento das contas inativas, atualização cadastral do trabalhador e cadastramento de senha do cartão do cidadão. Todos os trabalhadores que possuem direito a receber saldo de conta inativa, podem fazer o saque até o dia 31 de julho de 2017, conforme o calendário de pagamento.

Joandres Xavier

EM TEMPO